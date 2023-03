Putin: i legami con Paesi africani sono una priorità per Mosca

Mosca, 20 mar. (askanews) – Per il presidente russo Vladimir Putin il rafforzamento delle relazioni tra Mosca e i Paesi africani è uno degli obiettivi chiave del Cremlino.

“Lasciatemi sottolineare che il nostro Paese ha sempre prestato e continuerà a prestato il più alto livello di attenzione alla cooperazione con i Paesi africani. Non è un’esagerazione dire che ciò è una delle priorità costanti della politica estera russa”, ha affermato Putin in un intervento trasmesso in tv nel corso della conferenza sulle relazioni russo-africane.