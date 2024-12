Putin: i missili "Oreshnik" in Bielorussia nel 2025

Milano, 6 dic. (askanews) – La Russia potrebbe schierare il sistema missilistico “Oreshnik” in Bielorussia nella seconda metà del 2025: lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin. “Dato che oggi abbiamo firmato un trattato sulle garanzie di sicurezza utilizzando tutte le forze e i mezzi disponibili, credo che il dispiegamento di sistemi come “Oreshnik” sul territorio della Repubblica di Bielorussia sia possibile nella seconda metà del prossimo anno, quando la produzione in serie di questi sistemi in Russia aumenterà ed entreranno in servizio con le forze strategiche russe”, ha concluso.