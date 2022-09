Putin, il discorso alla Nazione “l’Occidente vuole distruggerci”

Il presidente della Russia Vladimir Putin ha tenuto un lungo discorso alla Nazione in cui ha messo in guardia i cittadini sulle mire dell'Occidente

Vladimir Putin non si arrende, anzi rilancia. A poche ore dal suo ultimo discorso alla Nazione la borsa di Mosca ha un nuovo crollo, mentre il prezzo del gas sale ancora.

Putin, il discorso alla Nazione e l’avviso ai cittadini

Il presidente russo Vladimir Putin chiarisce ciò che, dal suo punto di vista, stanno facendo i Paesi Occidentali da qualche mese a questa parte: “L’Occidente vuole distruggerci. Sta tentando di trasformare il popolo ucraino in carne da cannon, ma il nostro obiettivo è liberare il Donbass. L’Operazione Speciale del 24 febbraio era inevitabile perché tanta gente in Ucraina non vuole stare sotto un regime nazista.”

La mobilitazione militare parziale e le parole sul nucleare

Putin, inoltre, ha ufficialmente presentato la mobilitazione militare parziale, al via da oggi in Russia: “La leva militare riguarderà i cittadini che fanno già parte delle riserve e quelli che hanno svolto servizio militare nelle forze armate e hanno esperienza. I richiamati, prima di essere richiamati al fronte, svolgeranno ulteriore addestramento.” Poi fa un accenno alla possibilità di sfruttare le armi nucleari: “Useremo certamente tutti i mezzi militari a nostra disposizione.

Coloro che cercano di ricattarci con armi nucleari dovrebbero sapere che le abbiamo anche noi.”