Putin: il piano Usa può essere la base per un accordo di pace

Mosca, 22 nov. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin afferma che il piano statunitense per la fine della guerra in Ucraina può “servire da base” per un accordo di pace, confermando per la prima volta che Mosca ne ha ricevuto una copia da Washington. Putin avverte che, se Kiev rifiutasse la proposta, la Russia proseguirebbe le conquiste sul terreno, sostenendo che quanto avvenuto a Kupiansk “si ripeterà inevitabilmente in altre aree chiave del fronte”.

“Ritengo che questo piano americano possa anche servire da base per una soluzione di pace definitiva”, ha detto Putin, che ha aggiunto: “Se Kiev non vorrà discutere la proposta del presidente Trump e rifiuterà di farlo, allora sia Kiev sia i combattenti europei devono comprendere che gli eventi avvenuti a Kupiansk si ripeteranno inevitabilmente in altre aree chiave del fronte”.