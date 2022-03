"Le truppe russe a Kiev non significano che vogliamo invadere l’Ucraina", dichiara Putin, per il quale il vero genocidio è stato compiuto nel Donbass.

Non si fermano le devastazioni della guerra in Ucraina: mentre Zelensky è disponibile a procedere con le trattative, Putin spiega che la presenza delle sue truppe in Ucraina non significa che la Russia voglia invadere il Paese. Inoltre, ha dichiarato: “Il vero genocidio è stato in Donbass per 8 anni”.

Guerra in Ucraina, le parole di Putin

Per il presidente russo Vladimir Putin “un vero genocidio” è stato subito dagli abitanti del Donbass per 8 anni. Citato dalla Tass, ha aggiunto: “Le truppe russe a Kiev non significano che vogliamo invadere l’Ucraina”.

Schierandosi ancora una volta contro le sanzioni dell’Occidente nei confronti della Russia, le ha definite “il frutto di una politica miope“.

Inoltre, si è detto disposto a discutere sulla “smilitarizzazione e danizificazione dell’Ucraina”.