Putin in Crimea nell'anniversario dell'annessione alla Russia: visita un centro per bambini

Vladimir Putin si è recato a Sebastopoli per una visita a sorpresa in un centro per bambini in occasione del nono anniversario dell'annessione

È arrivato a Sebastopoli alla guida di un’auto. Vladimir Putin si è recato in Crimea per una visita a sorpresa in un centro per bambini in occasione del nono anniversario dell’annessione della penisola alla Russia.

Nel 388esimo giorno di guerra

«Chi aiuta la Russia a fomentare l’aggressione non può che essere emarginato dal mondo» si è pronunciato così il presidente dell’Ucraina Zelensky. Nel frattempo, dopo il mandato d’arresto contro Putin emesso dalla Corte penale internazionale e le repliche di molti leader russi, il capo della Corte Khan ha osservato: «Putin può essere processato per presunti crimini di guerra, come è accaduto per i nazisti e per Milosevic».

Richieste le liste dei bambini deportati

Intanto la vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk chiede a Mosca la consegna delle liste dei bambini deportati, fornendo ad hoc l’indirizzo mail ufficiale del governo al quale inviarle: «Mi appello pubblicamente al Commissario russo per i diritti umani Tatyana Moskalkova e al Commissario russo per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova. Propongo di trasferire immediatamente alla parte ucraina gli elenchi di tutti gli orfani e i bambini privati delle cure parentali che il 24 febbraio 2022 erano cittadini ucraini e si trovano ora nel territorio temporaneamente occupato territori dell’Ucraina e che sono stati temporaneamente portati via dal territorio occupato dell’Ucraina al territorio russo».