Putin: “In Ucraina non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio. L’Occidente non seminerà caos in Russia”

In occasione di un incontro con i membri della Duma, Putin ha ribadito la volontà di andare avanti con la guerra in Ucraina e ha attaccato l’Occidente.

Putin: “In Ucraina non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio”

Nel corso di un incontro con i parlamentari dell’Assemblea Federale, il presidente russo Vladimir Putin si è duramente scagliato contro l’Occidente. “In Ucraina non abbiamo ancora cominciato a fare sul serio”, ha tuonato il leader del Cremlino. “Vogliono sconfiggerci sul campo? Che ci provino”, ha aggiunto con tono di sfida.

In occasione della riunione, Putin ha accusato gli Stati che si impegnano a sostenere Kiev da un punto di vista economico e militare di aver scelto di combattere una guerra per procura, ostacolando i negoziati per la pace.

Il capo del Cremlino, infatti, ha denunciato: “Più gli scontri proseguono, più sarà difficile avviare un negoziato”.

“L’Occidente non seminerà caos e discordia in Russia”

Secondo quanto riferito dalla Tass, durante il vertice con i parlamentari della Duma, il presidente Vladimir Putin ha dichiarato: “Da decenni l’Occidente agisce in modo estremamente aggressivo verso la Russia – e ha aggiunto –. L’Occidente non sarà in grado di seminare discordia e provocare il caos in Russia.

Le autorità russe sono in grado di ridurre al minimo le conseguenze delle sanzioni illegali occidentali“.

Il leader del Cremlino, poi, ribadito: “Dicono di volerci sconfiggere sul campo di battaglia, che ci provino. Abbiamo già sentito molte volte che l’Occidente vuole combatterci fino all’ultimo ucraino. Non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio in Ucraina, ma al tempo stesso non rifiutiamo di tenere colloqui di pace. Tuttavia, coloro che si rifiutano dovrebbero sapere che più avanti andiamo, più difficile sarà per loro negoziare con noi“.