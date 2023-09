Putin inaugura (da remoto) tre scuole in lingua russa in Kirghizistan

Putin inaugura (da remoto) tre scuole in lingua russa in Kirghizistan

Roma, 1 set. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato all’inaugurazione di tre nuove scuole di lingua russa in Kirghizistan durante un incontro da remoto con il presidente kirghizo Sadyr Japarov. Quest’ultimo lo ha ringraziato personalmente e ha definito i due Paesi “partner strategici e alleati”. Le tre scuole apriranno nella capitale Bishkek, di cui si vede una targa in pietra in queste immagini diffuse via Telegram, a Batken e Karakol.

A sua volta, Putin ha elogiato Japarov per “fare molto per tutelare la posizione della lingua russa in Kirghizistan”. L’inaugurazione è avvenuta in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico in Russia, dove i programmi sono stati aggiornati in chiave nazionalista per diffondere nelle scuole la visione del governo sull’invasione dell’Ucraina. Japarov è rimasto “neutrale” sul conflitto, chiedendone la fine, ma accettando anche aiuti militari da Mosca.