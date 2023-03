Putin, la Corte dell'Aja ha emesso per il capo del Cremlino un mandato di cattura internazionale

L’annuncio arriva dalla Corte penale internazionale. Per il presidente russo, Vladimir Putin è stato emesso un mandato d’arresto internazionale. Stando a quanto riporta il comunicato del tribunale dell’Aja, il capo del Cremlino sarebbe “responsabile del crimine di guerra di deportazione e trasferimento illegale di popolazione (bambini) dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia”.

Il tribunale nella nota ha spiegato che “Vi sono fondati motivi per ritenere che Putin abbia la responsabilità penale individuale per i suddetti crimini, per aver commesso gli atti direttamente, insieme ad altri e/o per interposta persona, e per il suo mancato controllo sui subordinati civili e militari che hanno commesso gli atti”. Putin non è stato però il solo destinatario del provvedimento emesso dalla Corte Internazionale. È stato infatti emesso un ulteriore mandato per la commissaria per i diritti dei bambini russa, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.

Immediata la reazione del Cremlino. Il ministro degli Esteri russo Maria Zakharova, ha dichiarato in modo piccato: “Le decisioni della Corte penale internazionale non hanno alcun significato per la Russia e dal punto di vista legale sono nulle”. Medvedev, senza troppi peli sulla lingua ha invece commentato su Twitter: “Non c’è bisogno di spiegare dove dovrebbe essere usato questo documento”, il tutto completato dall’emoji della carta igienica.

Cos’ è la Corte Penale dell’Aja e perché Putin rischia

Prima di entrare nel dettaglio della vicenda è bene fare un punto su cosa sta rischiando Putin in virtù di questo mandato d’arresto. La Corte Penale Internazionale, con sede a L’Aja è stata istituita il 17 luglio 1998 con la stipula dello Statuto di Roma. Compito del tribunale internazionale è quello di giudicare chi si è reso responsabile di crimini di guerra. Molto importante tenere a mente che la Corte Penale Internazionale va distinta dalla Corte Internazionale delle Nazioni Unite. Quest’ultimo tribunale, a differenza del primo citato, si occupa delle controversie tra i singoli Stati.

Ad ogni modo va detto che, nonostante questo mandato di cattura, il Presidente Putin “rimarrà al suo posto”. Il tribunale dell’Aja non è stato riconosciuto da tutti gli Stati e tra questi ci sono anche la Russia oltre che l’India, la Cina e gli stessi Stati Uniti. In ogni caso le conseguenze potrebbero rivelarsi per il capo del Cremlino importanti: nel caso in cui venisse giudicato colpevole potrebbe rischiare pene fino all’ergastolo, confisca dei beni o sanzioni in denaro. Si tratta tuttavia di casistiche però molto lontane.