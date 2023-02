Putin: la Russia combatte in Ucraina per le sue "terre storiche"

Putin: la Russia combatte in Ucraina per le sue "terre storiche"

Putin: la Russia combatte in Ucraina per le sue "terre storiche"

Mosca, 22 feb. (askanews) – La Russia sta combattendo in Ucraina per le sue “terre storiche”, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante un grande concerto patriottico allo stadio Luzhniki di Mosca, davanti a decine di migliaia di persone. Un’apparizione, la sua, durata pochi minuti, in cui ha anche reso omaggio ai militari russi in Ucraina che, ha detto, “combattono con eroismo, coraggio e valore”.

“Oggi la gerarchia (militare) mi ha detto che sono in corso combattimenti all’interno delle nostre terre storiche per il nostro popolo” ha dichiarato Putin.

Il concerto patriottico è stato organizzato dalle autorità a sostegno dell’offensiva in Ucraina. Il pubblico ha sventolato centinaia di bandiere russe, mentre sul palco si susseguivano canzoni patriottiche e discorsi dei russi che combattono sul fronte ucraino. L’evento, intitolato “Gloria ai difensori della patria” è stato organizzato alla vigilia del primo anniversario dell’offensiva russa.