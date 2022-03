Non si ferma l'ostilità di Putin nei confronti dell'Occidente: il presidente russo fa sapere che non accetterà pagamenti in dollari ed euro per il suo gas.

Mentre l’Occidente pensa a nuove sanzioni per danneggiare la Russia di Putin (lontano dal voler fermare le devastazioni in Ucraina), il presidente russo fa sapere che non accetterà più pagamenti in dollari ed euro per il gas consegnato in Europa.