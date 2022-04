Putin: la Russia può aumentare le forniture di gas ad altri paesi

Mosca, 13 apr. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che Mosca cercherà mercati alternativi per le sue forniture energetiche dopo che le capitali occidentali hanno sanzionato la Russia per l’invasione dell’Ucraina. “Per quanto riguarda il petrolio, il gas e il carbone russi saremo in grado di aumentare il loro consumo nel mercato interno e stimolare la lavorazione profonda delle materie prime e anche di aumentare la fornitura di risorse energetiche ad altre regioni del mondo dove sono veramente necessarie” ha detto.