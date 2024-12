Putin: la Slovacchia disponibile per negoziati tra Russia e Ucraina

Mosca, 27 dic. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Slovacchia si è detta “disponibile” per eventuali colloqui di pace tra Russia e Ucraina, a quasi tre anni dal lancio dell’offensiva di Mosca.

Putin in una conferenza stampa televisiva ha affermato che il primo ministro slovacco Robert Fico “ha detto che se ci saranno negoziati”, saranno “felici di fornire il loro Paese come piattaforma”. Inoltre, il presidente russo ha detto che la Russia cerca di “porre fine” al conflitto in Ucraina, “non di congelarlo”.