Putin: l'abbandono del Trattato New Start sarebbe un grave errore

Mosca, 22 set. (askanews) – Il completo rifiuto di rinnovare il Trattato New Start sui missili strategici costituirebbe un grave errore da molti punti di vista, un passo sbagliato e miope”: lo ha affermato Vladimir Putin, nel corso di una riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale russo.

“Pertanto, la Russia è pronta a continuare ad aderire alle restrizioni quantitative fondamentali previste dal Trattato START per un anno dopo il 5 febbraio 2026” ha detto il presidente russo spiegando che il rispetto del trattato “diventerà praticabile solo a condizione che gli Stati Uniti agiscano in modo analogo e non adottino misure che compromettano o violino l’attuale equilibrio del potenziale deterrente”.

La Russia non è interessata ad alimentare la corsa agli armamenti ha concluso Putin, ma è perfettamente in grado di reagire a qualsiasi minaccia. L’annuncio arriva dopo una settimana di provocazioni e di tensione al confine con gli Stati europei.