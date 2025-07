Putin lascia un forum in anticipo per telefonare a Trump

Putin lascia un forum in anticipo per telefonare a Trump

Mosca, 3 lug. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha sorpreso la platea di un forum a cui stava partecipando con l’annuncio che lo attendeva una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Sarebbe imbarazzante farmi aspettare, potrebbe offendersi” ha detto e il pubblico ha applaudito e si è alzato in piedi.

Donald Trump ha poi confermato la chiamata su Truth Social.

I due sono in contatto regolare da quando Trump è entrato in carica a gennaio e hanno discusso di questioni come il conflitto in Ucraina e la cooperazione economica.