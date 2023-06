Putin: "Le perdite per l'Ucraina a livelli catastrofici"

Mosca 13 giu. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che l’esercito ucraino ha subito perdite quasi “catastrofiche” da quando ha lanciato la sua controffensiva su diversi settori del fronte in Ucraina, durante un incontro televisivo con i corrispondenti di guerra russi. “Certo, non c’è niente di buono in questo (la controffensiva ucraina, ndr). Ma, in linea di principio, si poteva presumere che il nemico si sarebbe comportato in questo modo, e ci si poteva preparare meglio, sono d’accordo. Ma il problema sarà risolto”.