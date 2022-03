Putin malato, Walesa: "Polonia potenziale bersaglio successivo"

Vladimir Putin sarebbe malato second l'ex presidente polacco Walesa: "Polonia? Sappiamo di essere il potenziale bersaglio successivo dei russi"

Secondo il pensiero dell’ex presidente polacco e leader di Solidarnosc Walesa, Putin sarebbe malato terminale e quindi spaventato dalla morte: “Rendendosi conto di un suo prossimo trapasso ha paura di farlo da solo”.

Putin malato, Walesa avverte: “La Polonia potrebbe essere il suo secondo bersaglio”

Nel corso di una intervista su Rai 3 a “Mezz’ora in più”, Walesa ha allarmato sulle intenzioni di Putin, che potrebbe non limitarsi all’attacco dell’Ucraina: “Polonia a rischio? Lo sa solo il Signore, perché Putin è imprevedibile e non si sa che cosa stia combinando. Dobbiamo perciò vigilare come sentinelle. Noi confiniamo con l’Ucraina e sappiamo di essere sulla linea di tiro. Sappiamo di essere il potenziale bersaglio successivo e proprio per questo vorremmo che la guerra si limitasse solo all’Ucraina”.

Il pensiero sul papa

Walesa ha poi voluto dare il suo punto di vista anche sull’idea del Papa, che sarebbe però distante dalla realtà dei fatti: “Il Papa vede il mondo come se fosse ragionevole, ma il mondo non è ancora così”.

Le reali condizioni di Putin

In realtà però, delle condizioni fisiche di Vladimir Putin non si hanno ancora delle certezze, nonostante le varie ipotesi circolate. In molti hanno ipotizzato una malattia in stato avanzato del russo, ma nessuna conferma è ancora arrivata.

