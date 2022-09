Putin: metteremo fine al conflitto in Ucraina il prima possibile

Roma, 16 set. (askanews) – Nel corso del summit annuale dell’Organizzazione di cooperazione di Shangai (OCS) a Samarcanda, in Uzbekistan, il presidente russo Vladimir Putin in un colloquio con il premier indiano Narendra Modi ha detto di conoscere le preoccupazioni per il conflitto in Ucraina e assicurato che metterà fine a esso il prima possibile.

“Conosco la sua posizione in merito al conflitto in Ucraina e conosco le preoccupazioni che lei esprime sempre.

Faremo tutto il possibile per mettere fine a questo al più presto possibile”, ha affermato Putin in un video diffuso dalla presidenza russa.