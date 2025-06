San Pietroburgo, 21 giu. (askanews) – Al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di non voler fare da mediatore tra Iran e Israele e di voler solo suggerire idee su come i due Paesi potrebbero risolvere la crisi in escalation. Il Cremlino ha trascorso gran parte della settimana a presentare Mosca come potenziale pacificatore dopo che Israele ha lanciato attacchi contro l’Iran, che ha reagito con missili e droni.