Putin operato oggi per un tumore? Pronto un gruppo di sosia per sostituirlo

Le rivelazioni del team che fa capo al tenente generale "Viktor Mikhailovich": Vladimir Putin potrebbe essere operato oggi stesso per un tumore

Vladimir Putin sarà operato oggi, 17 maggio, per un tumore? Mentre trapela la notizia che sarebbe pronto un gruppo di sosia per sostituirlo arrivano le rivelazioni del canale Telegram “General SVR”. Secondo le stesse, riprese e rilanciata dal New York Post, l’operazione chirurgica allo “zar” sarebbe fissata per le ore notturne e i sosia dovranno occuparsi nelle apparizioni pubbliche in degenza.

Lo scopo è quello di far credere che abbia ancora il controllo del Paese.

Putin operato oggi per un tumore?

Il canale Telegram in questione è noto per essere molto accreditato e poco sensazionalista, e secondo quelle rivelazioni Putin dovrà assentarsi per circa 10 giorni a causa dell’operazione. In realtà la data non è stata rivelata, ma viene data per fissata e addirittura potrebbe essere in queste ore. Il canale, canale pare gestito da un ex tenente generale dei servizi segreti esteri russi noto con lo pseudonimo di “Viktor Mikhailovich”, ha riferito che Putin è destinato a subire un intervento chirurgico per un cancro.

A chi passerà il potere per 10 giorni

Il potere dovrebbe passare a Nikolai Patrushev, un ex capo della polizia federale intransigente. E l’intervento? “Si svolgerà di notte a partire dall’01:00 alle 2:00. I medici scelti hanno dovuto superare controlli su più livelli”.