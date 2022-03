Putin: “paesi ostili” pagheranno il gas russo in rubli

Roma, 23 mar. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che la Russia accetterà solo pagamenti in rubli per le forniture di gas a “paesi ostili”, che includono tutti i membri dell’Ue, dopo che Mosca è stata colpita da dure sanzioni per la guerra in Ucraina. “Ho deciso di attuare una serie di misure per trasferire il pagamento delle nostre forniture di gas ai paesi ostili in rubli russi” ha detto Putin durante una riunione di governo, ordinando che i cambiamenti siano attuati entro una settimana.