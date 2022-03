Putin perde un altro comandante operativo: ucciso Denis Kurilo, colonnello dei fucilieri

Ancora uno smacco per Vladimir Putin che perde un altro comandante operativo: ucciso nel quadrante orientale Denis Kurilo, colonnello dei fucilieri

La notizia è confermata, Vladimir Putin perde un altro comandante operativo: è stato ucciso Denis Kurilo, colonnello dei fucilieri d’élite di una delle grandi divisioni motorizzate impegnate nel quadrante ad ovest di Kharkiv. Il comandante della 200ma brigata fucilieri è morto negli scontri di Kharkiv con due grandi unità letteralmente cancellate da quel settore.

Ucciso il colonnello russo Denis Kurilo

L’alto ufficiale con incarichi operativi sarebbe incappato, secondo fonti indipendenti, nel fuoco di artiglieria di una controffensiva ucraina particolarmente efficace. Tanto efficace che quella particolare controffensiva non solo avrebbe fatto registrare la morte di Kurilo, ma anche la distruzione pressoché totale di due battaglioni russi e degli annessi gruppi tattici, i cosiddetti “battaglioni leggeri” figli di una recente riforma delle forze operative della Federazione. I media spiegano che in tutto si conterebbero circa 1.500 soldati.

Lo Stato maggiore di Kiev conferma il decesso

La morte di Kurilo è stata per ora confermata dallo Stato maggiore di Kiev ma non da quello di Mosca e va ad aggiungersi ad una lunga (e pignolamente riportata) sequela di morti di alti ufficiali russi caduto sotto il fuoco delle armi ucraine. Il decesso di Kurilo segue infatti quelli di Magomed Tushayev, Vitaly Gerasimov, Andriy Kolesnikov, Andrei Sukhovetsky, Oleg Mityaev e Andrei Mordvichev. Sempre i media spiegano che l’unità comandata da Kurilo era nel novero di quelle considerate di élite, soprattutto in virtù degli armamenti individuali e dell’addestramento specifico a cui vengono sottoposti i fucilieri al seguito di divisioni meccanizzate o su gomma.

In tutto, sul versante delle perdite russe, si contano 8 generali uccisi in azione, 9 arrestati, 14 colonnelli uccisi in combattimento, oltre a 15 tenenti colonnelli e un vice comandante ucciso.