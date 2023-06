L’amico più atteso. Alle centinaia di messaggi di cordoglio arrivati dai politici di tutto il mondo per la scomparsa di Silvio Berlusconi, si aggiunge quello del presidente russo Vladimir Putin. A riportare le sue parole è una nota del Cremlino.

Di seguito, un estratto del testo:

«Berlusconi sarà ricordato in Russia come costante e principale sostenitore del rafforzamento dei rapporti amichevoli fra i nostri Paesi. Per me era una persona cara, un vero amico, e sono sinceramente ammirato dalla sua saggezza e capacità di prendere decisioni. È stato un politico di livello mondiale. […] Ci sono poche persone di questo tipo nell’arena internazionale al momento. Era un grande amico del popolo russo e ha fatto molto per sviluppare relazioni commerciali tra la Russia e i Paesi europei. È stato l’iniziatore dello sviluppo delle relazioni tra la Russia e la Nato ed è grazie alla sua partecipazione che sono stati creati i meccanismi di interazione appropriati. Era un politico insolito, perché era molto sincero e aperto e aveva un privilegio che i politici di questa portata non hanno: dire sempre quello che pensava. Voglio esprimere il mio sincero rammarico e le mie condoglianze al popolo italiano e a tutti coloro che sono vicini a Berlusconi. La sua morte è una grande perdita non solo per l’Italia, ma anche per la politica mondiale».