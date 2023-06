Home > Askanews > Putin premia con l'Ordine Gagarin l'ex cosmonauta Valentina Tereshkova Putin premia con l'Ordine Gagarin l'ex cosmonauta Valentina Tereshkova

Roma, 17 giu. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin in queste immagini si congratula con Valentina Tereshkova, ex cosmonauta sovietica nota per essere la prima donna ad essere andata nello spazio esattamente 60 anni fa (16 giugno 1963). A lei, parlamentare della Duma dal 2016, ha assegnato il nuovo premio Ordine Gagarin per “gli eccezionali servizi nell’esplorazione dello spazio” e per “l’impegno pubblico attivo e internazionale”, secondo un comunicato del Cremlino.

