Putin: pronto a incontrare Zelensky ma in "fase finale" dei colloqui

San Pietroburgo, 19 giu. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin si è detto pronto a incontrare Volodymyr Zelensky in una “fase finale” dei negoziati per porre fine al conflitto in Ucraina, ma ha nuovamente messo in dubbio la legittimità del presidente ucraino.

Parlando a San Pietroburgo con la stampa straniera, Putin ha insinuato che Zelensky non avesse il diritto di firmare un accordo di pace, dato che il suo mandato quinquennale era scaduto a causa della legge marziale, un’idea che Kiev ha liquidato come “propaganda infondata”.

“Dobbiamo trovare una soluzione che non solo ponga fine al conflitto in corso, ma crei anche le condizioni per impedire che situazioni simili si ripetano a lungo termine”, ha dichiarato Putin. “Sono pronto a incontrare tutti, Zelensky compreso. Non è questo il problema: se lo Stato ucraino si fida di qualcuno in particolare per condurre i negoziati, per l’amor di Dio, può essere Zelensky”, ha detto il leader russo.

“Non ci interessa chi negozia, anche se fosse l’attuale capo del regime”, ha detto Putin. Ma ha aggiunto che questo avverrà solo in una “fase finale, per non rimanere lì a dividere le cose all’infinito, ma per porvi fine”.