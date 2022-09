Putin rende omaggio a Gorbaciov e depone fiori accanto alla bara

Roma, 1 set. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha reso omaggio all’ex presidente dell’Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov e ha deposto dei fiori rossi accanto al feretro al Central Clinical Hospital di Mosca, ospedale in cui Gorbaciov è deceduto, prima di partire per Kaliningrad. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha fatto sapere che Putin non sarà ai funerali “per impegni di lavoro”.

Gorbaciov, ultimo presidente dell’Urss prima della sua dissoluzione e ultimo segretario generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica, è morto martedì all’età di 91 anni a Mosca dopo una lunga e grave malattia.

Sarà sepolto il 3 settembre nel cimitero di Novodevichy dopo una cerimonia funebre pubblica.