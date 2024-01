Putin rende omaggio alle vittime dell'assedio di Leningrado

Milano, 27 gen. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha deposto corone di fiori al monumento alla Patria nel cimitero di Piskariovskoye e al monumento Nevsky Pyatatchok nella regione di San Pietroburgo per commemorare l’80° anniversario della fine dell’assedio di Leningrado. Secondo le agenzie di stampa russe, Putin si è anche recato in una fossa comune nel cimitero di Piskariovskoye per onorare suo fratello morto nella città assediata di Leningrado durante la seconda guerra mondiale. L’assedio di Leningrado da parte dei nazisti inizià l’8 settembre del 1941 per terminare il 27 gennaio del 1944 con una delle più gravi sconfitte per Hitler.