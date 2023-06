Putin ricorda Berlusconi con minuto silenzio: era un uomo brillante

Milano, 16 giu. (askanews) -“Non molto tempo fa Berlusconi, l’ex primo ministro italiano, è morto, ci ha lasciato. Ha fatto molto per imbastire delle relazioni costruttive fra la Russia e la Nato. Era una persona brillante, energica che ha fatto molto, ha agito molto, penso che fosse un leader di rango internazionale. Vi chiedo scusa, vorrei osservare un minuto di silenzio in sua memoria”.

Milano, 16 giu. (askanews) – “Non molto tempo fa Berlusconi, l’ex primo ministro italiano, è morto, ci ha lasciato. Ha fatto molto per imbastire delle relazioni costruttive fra la Russia e la Nato. Era una persona brillante, energica che ha fatto molto, ha agito molto, penso che fosse un leader di rango internazionale. Vi chiedo scusa, vorrei osservare un minuto di silenzio in sua memoria”. Così il presidente russo Vladimir Putin ha voluto rendere omaggio a Silvio Berlusconi nel corso del Forum economico di San Pietroburgo chiedendo ai partecipanti di osservare un minuto di silenzio in suo onore. Tutta la sala si è alzata in piedi.