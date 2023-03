Putin rischia l'arresto? Cos'è la Corte penale internazionale e cosa fa

La notizia ha fatto scalpore e non poco: il Presidente russo Vladimir Putin è stato condannato dalla Corte penale internazionale in seguito alle accusa di deportazione di migliaia di civili, tra cui anche moltissimi bambini, dall’Ucraina alla Russia. Nessun rischio per il Presidente russo al momento: il Paese non riconosce l’autorità della Corte penale dell’Aja, attenzione: se viaggiasse in uno Stato che invece ne riconosce l’autorità formalmente rischierebbe di essere arrestato.

Cos’è la Corte penale internazionale dell’Aja e cosa fa

La Corte penale internazionale è un tribunale fondato il 1° luglio del 2002 con l’obiettivo di giudicare i crimini internazionali più gravi, la sua sede è all’Aja in Olanda.

Tra i crimini di cui si occupa la Corte internazionale penale vi sono: il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra, recentemente è stato anche aggiunto il crimine di aggressione.

Questo tipo di Corte ha una funzione complementare rispetto agli stati: può di fatto intervenire soltanto nel momento in cui i singoli Stati non possano o non vogliano agire punendo in prima persona i crimini internazionali.

I Paesi aderenti allo Statuto entrato in vigore nel 2002 sono 123, la CPI ha giurisdizione sovranazionale nei confronti dei singoli, e giudica i crimini commessi sul suolo di uno Stato parte o da un cittadino di uno Stato parte. I crimini commessi da parte di un cittadini di uno Stato non parte, sul suolo di uno Stato parte, vengono ugualmente giudicati da questa corte, ma lo Stato non parte non è tenuto ad estradare il proprio cittadino. L’Ucraina nello specifico, non ha sottoscritto lo Statuto di Roma, ma ha accettato due volte la giurisdizione della Corte.