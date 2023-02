Home > Askanews > Putin: Russia sospende sua partecipazione al trattato New Start Putin: Russia sospende sua partecipazione al trattato New Start

Milano, 21 feb. (askanews) – La Russia sospende la sua partecipazione al trattato New Start. Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin nel suo messaggio alla nazione in merito alla situazione relativa al New Strategic Arms Reduction Treaty (New START), trattato sulla riduzione delle armi nucleari firmato da Stati Uniti e Russia a Praga l’8 aprile 2010. “La Russia sospende la sua partecipazione, non esce dal Trattato”, ha aggiunto.

