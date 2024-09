Putin: se Kiev colpirà Russia con armi Nato, "decisioni appropriate"

San Pietroburgo (Russia), 12 set. (askanews) – Se l’Ucraina potrà colpire la Russia con le armi e i missili forniti dai suoi alleati occidentali della Nato, cosa che Kiev chiede con sempre maggior insistenza, questo significherà che la Nato è coinvolta direttamente nel conflitto militare e Mosca prenderà “decisioni appropriate”. Ad affermarlo è il presidente russo Vladimir Putin in un video diffuso dal Cremlino attraverso il pool stampa presidenziale. “La questione non è se permettere o meno al regime ucraino di colpire la Russia con queste armi. Si tratta di decidere se i Paesi della Nato siano o meno direttamente coinvolti nel conflitto militare”, ha detto Putin, “se questa decisione verrà presa, significherà né più né meno che il coinvolgimento diretto dei Paesi della Nato – Stati Uniti, Paesi europei – nella guerra in Ucraina”. “Se questo è il caso – ha aggiunto – allora, tenendo conto del cambiamento della natura del conflitto, prenderemo le decisioni appropriate in base alle minacce che dovremo affrontare”.