Putin sotto processo in un cartellone al centro di Kiev

Roma, 11 mag. (askanews) – Nel centro di Kiev, un cartellone in foggia di francobollo ritrae il presidente russo Vladimir Putin a processo in tribunale con una tuta aranciane, a fianco del comandante in capo delle forze ucraine, Valery Zaluzhny. Il cartellone ne sostituisce un altro che rappresentava il Cremlino avvolto dalle fiamme.

