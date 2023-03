Putin sui rapporti con la Cina: "Cooperare non è essere alleati militari"

Vladimir Putin sgombra il campo dai dubbi sui rapporti con la Cina: “Cooperare non è essere alleati militari”. Il presidente russo smentisce che con Pechino ci siano accordi per la guerra in Ucraina. E dice: “La cooperazione tra Russia e la Cina non è un’alleanza militare“. Putin lo ha chiarito in un’intervista al canale tv Rossiya-24 secondo quanto riportato dalla Tass. Lo ha fatto rispondendo ad una domanda diretta sul tema: “Questo è assolutamente falso“.

“Cooperare non è essere alleati militari”

Il giornalista Pavel Zarubin aveva chiesto conto a Putin della cooperazione tra Mosca e Pechino e se potesse rappresentare una minaccia per l’Occidente. “Non stiamo creando alcuna alleanza militare con la Cina. Sì, collaboriamo anche sul fronte tecnico-militare, non lo nascondiamo, ma è trasparente, non c’è nulla di segreto”.

“Mosca tiene Minsk in ostaggio”

Dal canto suo il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale ucraino Oleksiy Danilov ha detto che “la Russia sta tenendo Minsk come ostaggio nucleare”. Il tema è l’annuncio di ieri di Putin di voler dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia. Ha scritto Danilov: “Il Cremlino ha preso la Bielorussia come ostaggio nucleare, un passo verso la destabilizzazione interna del Paese“.