Putin: testato con successo drone sottomarino a propulsione nucleare

Mosca, 29 ott. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin sfida Donald Trump testando un drone sottomarino a propulsione nucleare. Il presidente Usa, impegnato nel suo viaggio in Asia, aveva già definito nei giorni scorsi “non appropriato” il test russo di un’arma avanzata con capacità nucleare, il missile da crociera Burevestnik, e ora Putin ha definito “un enorme successo” un altro tentativo.

È stato testato il veicolo sottomarino senza pilota Poseidon a propulsione nucleare, ha detto il presidente russo durante un incontro all’ospedale militare P.V. Mandryka di Mosca. . “Ieri abbiamo condotto un altro test di un altro sistema promettente: il veicolo sottomarino senza pilota Poseidon, anch’esso dotato di un impianto di energia nucleare… Si tratta di un enorme successo”, ha affermato Putin.

“In termini di velocità e profondità di movimento di questo veicolo senza pilota, non ci sono analoghi al mondo, ed è improbabile che appaia nel prossimo futuro. Non c’è modo di intercettarlo”, ha precisato.

Putin ha inoltre detto che “la potenza del Poseidon supera di gran lunga anche quella del nostro missile a raggio intercontinentale più avanzato, il Sarmat. Non esiste al mondo nessun altro missile come il Sarmat. Non ne abbiamo ancora uno in servizio, ma lo faremo presto. E il Poseidon è significativamente più potente del Sarmat” ha aggiunto.