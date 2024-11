Milano, 28 nov. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin ha definito Donald Trump una “persona intelligente” in grado di risolvere i problemi, mentre le tensioni tra l’Occidente e Mosca aumentano prima che il repubblicano entri in carica. “Per quanto mi immagino, il presidente rieletto è in realtà una persona intelligente, già piuttosto esperta. Penso che troverà una soluzione”, ha detto Putin di Trump durante una visita in Kazakistan.