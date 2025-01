Putin: Trump non danneggerà economia Usa con sanzioni alla Russia

Milano, 24 gen. (askanews) – “Anche se sentiamo parlare della possibilità di imporre ulteriori sanzioni alla Russia, dubito che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump voglia adottare delle decisioni tali da danneggiare la stessa economia americana”: lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel corso di una visita all’Università statale di Mosca.

“Che cosa caratterizza l’economia russa e quella americana? Non siamo solo uno dei maggiori produttori di risorse energetiche, ma siamo anche i loro maggiori consumatori. Questo significa che, sia per la nostra economia che per quella americana, i prezzi troppo alti sono negativi, perché bisogna produrre internamente. Utilizzando le risorse energetiche, si devono produrre altri beni a livello nazionale. Ma anche i prezzi troppo bassi sono molto negativi, perché compromettono le opportunità di investimento delle aziende energetiche”, ha concluso.