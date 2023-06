Putin vede il presidente degli Emirati arabi uniti a San Pietroburgo

Roma, 16 giu. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin haincontrato il suo omologo degli Emirati arabi uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a margine del Forum economico in corso a San Pietroburgo. Bin Zayed è uno dei tre unici capi di Stato o di stranieri a partecipare all’annuale forum, che i leader occidental stanno boicottando per il secondo anno in seguito all’invasione russa in Ucraina.

Nel corso del bilaterale, Mohamed ha dichiarato: “Speriamo che il mondo possa essere più calmo in modo da poter rafforzare i nostri rapporti”.

Quindi, secondo quanto riportato dai media emiratini, ha ribadito la propria disponibilità a favorire una risoluzione del conflitto in Ucraina, sottolineando la necessità di una de-escalation e di una soluzione politica negoziata.