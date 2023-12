Putin visita cantiere per supervisione sottomarini nucleari

Putin visita cantiere per supervisione sottomarini nucleari

Milano, 11 dic. (askanews) – Il presidente russo ha visitato un cantiere navale nella regione di Arkhangelsk, nel nordovest della Russia, per assistere alla messa in servizio di nuovi sottomarini nucleari. Nel cantiere navale Sevmash, dove ha supervisionato l’innalzamento della bandiera della marina sui sottomarini di nuova costruzione – l’Imperatore Alexander III e il Krasnoyarsk – Putin si è impegnato in particolare ad attuare i piani di modernizzazione della marina russa.

“Queste formidabili portamissili, senza equivalenti nella loro categoria, entrano in servizio nella nostra marina”, ha detto, aggiungendo che “il lavoro volto ad aumentare la potenza marittima della Russia continuerà senza dubbio”. Putin ha promesso di rafforzare la presenza navale della Russia “nell’Artico, nell’Estremo Oriente, nel Mar Nero, nel Mar Baltico e nel Mar Caspio”.