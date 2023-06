Home > Askanews > Putin: Zelensky è una vergogna per il popolo ebraico Putin: Zelensky è una vergogna per il popolo ebraico

Milano, 16 giu. (askanews) – “Ho molti amici ebrei fin dall’infanzia. E dicono che Zelensky non è ebreo, ma una vergogna per il popolo ebraico”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al Forum economico di San Pietroburgo. “I combattimenti sono in corso in questo momento. Penso che le forze armate ucraine non abbiano alcuna possibilità qui (ndr. in direzione Vremivka nel sud-est dell’Ucraina), nessuna possibilità, proprio come in altre direzioni”, ha aggiunto Putin.

Milano, 16 giu. (askanews) - "Ho molti amici ebrei fin dall'infanzia. E dicono che Zelensky non è ebreo, ma una vergogna per il popolo ebraico". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al Forum economico di San Pietroburgo. "I combattimenti sono in corso in questo momento. Penso che le f...