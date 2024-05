PwC inaugura il nuovo centro di Eccellenza di Trento

Trento, 30 mag. (askanews) - A Trento è diventato operativo il nuovo centro di eccellenza di PwC, che si inserisce in un contesto già molto attrattivo per valorizzare i migliori talenti del territorio con le proprie competenze. Abbiamo parlato con Giovanni Andrea Toselli, Presidente e AD di PwC It...

Trento, 30 mag. (askanews) – A Trento è diventato operativo il nuovo centro di eccellenza di PwC, che si inserisce in un contesto già molto attrattivo per valorizzare i migliori talenti del territorio con le proprie competenze. Abbiamo parlato con Giovanni Andrea Toselli, Presidente e AD di PwC Italia:

“Il nostro intervento vuole collegare un insieme di conoscenze che è già presente sul territorio e che deve solo essere aiutato a svilupparsi, crescere meglio, confermare leadership ed iniettare soluzioni che possono essere a beneficio di altre aree del paese”.

All’inaugurazione più di 200 ospiti tra cui il Sindaco della città e l’Assessore allo Sviluppo Economico della Provincia Autonoma di Trento e i Rappresentanti delle Imprese Locali. Ha così proseguito Giovanni Andrea Toselli, Presidente e AD PwC Italia:

“Non abbiamo la presunzione di pensare di fare la differenza in termini di valore assoluto ma nel modo di creare sinergie. Il nostro lavoro di consulenti è quello di far si che tutti coloro che possono avere qualcosa da aggiungere e da dire siano ascoltati in modo da creare l’effetto moltiplicativo sulle buone idee”.

Oltre ai player tecnologici, tra cui Microsoft, Dedagroup e iGenius, protagonisti di una tavola rotonda sul tema dell’innovazione. Abbiamo parlato poi con Mario Cristina, Partner PwC Italia Partner Risk Services Leader:

“L’apertura del centro d’eccellenza rappresenta innanzitutto un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di collaborazione con il gruppo Cassa Centrale e Banca. Una collaborazione che ci ha visto sin dal primo giorno al loro fianco, orgogliosi di esserlo, affiancandoli nelle sfide della successiva crescita del gruppo”.

Il nuovo centro di eccellenza di Trento è nato grazie alla collaborazione, ormai decennale, con il gruppo cassa centrale. Ha così concluso Mario Cristina, Partner PwC Italia Partner Risk Services Leader:

“L’obiettivo del nuovo centro d’eccellenza PwC è quello di coniugare due anime: la prima è quella di innovation sent, dedicato ai temi di sviluppo e di frontiera, coniugando le migliori competenze del network PwC insieme alla collaborazione con le aziende che con noi affronteranno quest’avventura come Microsoft, iGenius, Dedagroup, con la parte più di sviluppo che noi chiamiamo competence, dedicata all’ideazione e sviluppo in ottica hand to hand delle soluzioni applicative”.

Il polo tecnologico si metterà a servizio delle imprese e degli enti locali, con l’obiettivo di radicarsi in breve tempo su tutto il territorio nazionale.