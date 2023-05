Q8 partner di Open-es, alleanza per lo sviluppo sostenibile delle imprese

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – Q8 annuncia la partnership con Open-es, l’iniziativa di sistema che connette aziende, persone e organizzazioni in un ecosistema collaborativo, che supporta concretamente lo sviluppo e la crescita delle filiere produttive sulle dimensioni della sostenibilità. Una piattaforma digitale aperta che, focalizzandosi sulla supply chain, consente di misurare, analizzare e migliorare le performance Esg (Environmental, Social, Governance), una community che raccoglie oltre 11mila aziende in 85 paesi del mondo e 66 settori industriali, tutti accomunati dall’ambizione di un futuro sostenibile e di una transizione energetica giusta ed equa.

L’adesione di Q8 alla community di Open-es testimonia l’impegno aziendale nelle tematiche di sostenibilità, declinate in una strategia che, coniugandosi con 10 dei 17 Obiettivi Onu Sviluppo Sostenibile, si può riassumere per la E di Environmental in 'Enabler for the energy transition', per la S di Social in 'People enhancement' e per la G di Governance in 'New ways of doing business'.

“Siamo voluti entrare in questa community perché crediamo in un business etico, capace di creare valore di lungo periodo e che dia ampio spazio alla digitalizzazione e all’innovazione tecnologica – ha dichiarato Fadel Al Faraj, amministratore delegato di Q8 – In questo scenario le grandi aziende hanno un ruolo fondamentale che è quello di partecipare attivamente alle trasformazioni in corso anche con il proprio esempio. Per questo noi di Q8 intendiamo continuare a contribuire in modo sempre più efficace, anche tramite Open-es coinvolgendo la nostra supply chain, alla transizione verso una mobilità sempre più sostenibile e smart”.