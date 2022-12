Qatar 2022: Adani in trend topic su Twitter per telecronaca Croazia - Marocco**

**Qatar 2022: Adani in trend topic su Twitter per telecronaca Croazia - Maroc...

(Adnkronos) – "Vivi ogni giorno come se fossi Adani". "Oggi Adani è sottotono, rosica perché domani non ci sarà". Lele Adani star del web anche se non racconta l'Argentina: durante la finale per il terzo e quarto posto ai Mondiali di Calcio in Qatar tra Croazia e Marocco, il commentatore tecnico della Rai balza fra infatti fra i trend topic di Twitter, argomento di decine di post degli internauti per la sua radiocronaca al fianco della prima voce del match Stefano Bizzotto.

"Adani pacato. Croazia e Marocco non elargiscono abbastanza amore", ironizza un utente riferendosi alle iperboli di Adani durante le partite con l'Argentina. "Quanto sei autoreferenziale da uno a sono Lele Adani?", osserva causticamente un altro. Al centro di moltissimi tweet il collega Stefano Bizzotto, 'vittima' dell'irruenza dell'ex calciatore. "Bizzotto completamente esausto, Adani lo ringrazia e lui non ricambia minimamente. Idolo", osserva qualcuno. "È stato bello stare qua a raccontarlo insieme a te" Bizzotto: "…".

Definizione di un silenzio assordante", scrive un altro alludendo ad un ipotetico 'tiepido' trasporto di Bizzotto. "Stefano sei libero", scherza qualcuno.

Infine, oggetto di ironia l''in bocca al lupo' ai colleghi della finale di domani, Rimedio e De Gennaro. "Posso sentire da qua quanto Adani sta rosicando", scrive un utente. "Adani e il suo augurio ad Alberto Rimedio per la telecronaca della finalissima di domani sono più falsi delle garanzie di Zhang ai creditori", ironizza un altro.