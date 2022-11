Abu Dhabi, 17 nov. -(Adnkronos) - Il Ghana ha battuto per 2-0 la Svizzera in un match amichevole a tre giorni dal via del campionato del mondo di Qatar 2020. Ad Abu Dhabi le 'black stars' si impongono per 2-0 grazie alle reti segnate nella ripresa da Salisu e Semenyo. Un solo giocatore del...

-(Adnkronos) – Il Ghana ha battuto per 2-0 la Svizzera in un match amichevole a tre giorni dal via del campionato del mondo di Qatar 2020. Ad Abu Dhabi le 'black stars' si impongono per 2-0 grazie alle reti segnate nella ripresa da Salisu e Semenyo. Un solo giocatore della Serie A in campo: il bolognese Aebischer, entrato nella ripresa al posto di Embolo, tra le fila degli elvetici.