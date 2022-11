Qatar 2022: Brasile-Serbia è Vlahovic-Neymar, in quota è duello anche per titolo capocannoniere

Qatar 2022: Brasile-Serbia è Vlahovic-Neymar, in quota è duello...

Roma, 23 nov.

– (Adnkronos) – Sarà la sfida tra Brasile e Serbia a guidare il programma della prima giornata del Gruppo G di Coppa del Mondo. I brasiliani cercano di riportare il titolo a casa dopo 20 anni di digiuno e sfidano all’esordio una delle possibili sorprese della manifestazione. Per gli esperti di Stanleybet.it però non ci dovrebbero essere problemi per Marquinhos e compagni, dati vincenti a 1,50 contro il 6,20 dei serbi.

Nel mezzo il pari fissato a 4,33. L’elevata qualità tecnica delle due squadre fa prevalere in quota l’Over 2.5, a 1,73, su un match con meno di tre gol fissato a 2.

Tra i tanti campioni in campo spicca la sfida tra Neymar e Dusan Vlahovic. La rete del fuoriclasse sudamericano, già giunto a quota 75 gol con la Selecao, si gioca a 2,20 mentre sale a 5 il primo timbro in una rassegna iridata del centravanti della Juventus.

Restando in casa bianconera occhi puntati anche sull’esterno serbo Filip Kostic, proposto marcatore a 9,50, stessa quota del difensore brasiliano Danilo. Per Neymar e Vlahovic c’è anche il sogno di vincere il titolo di capocannoniere della competizione. Per i bookie più avanti l’attaccante del PSG, dato a 11 volte la posta, mentre la vittoria del giovane classe 2000 sale a 50.