Doha, 1 dic.

– (Adnkronos) – Il Marocco batte 2-1 il Canada in un match valido per l'ultima giornata del gruppo F dei mondiali di Qatar 2022, disputato allo stadio Al Thumama di Doha. Per i nordafricani in rete Ziyech al 4' e di En Nesyri al 23', per i nordamericani autogol di Aguerd al 40'. Il Marocco chiude al comando il girone con 7 punti, il Canada finisce al 4° e ultimo posto a quota zero.