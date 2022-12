Qatar 2022: Colantuono, 'Scaloni serio e corretto, già da giocatore aveva l'occhio da allenatore'**

Roma, 14 dic. - (Adnkronos) - "Ho un ottimo ricordo di Lionel, l'ho allenato per due anni e con lui ho avuto un ottimo rapporto anche se lo facevo giocare poco perché era a fine carriera. E' sempre stato un ragazzo serio e corretto, che faceva da collante tra me e lo spogliatoi...

– (Adnkronos) – "Ho un ottimo ricordo di Lionel, l'ho allenato per due anni e con lui ho avuto un ottimo rapporto anche se lo facevo giocare poco perché era a fine carriera. E' sempre stato un ragazzo serio e corretto, che faceva da collante tra me e lo spogliatoio. Si vedeva che aveva già l'occhio dell'allenatore". Così all'Adnkronos Stefano Colantuono allenatore dell'attuale ct dell'Argentina Lionel Scaloni dal 2013 al 2015 all'Atalanta.

"Alcuni dicono che sia stato fortunato ma io a queste cose credo poco -prosegue il tecnico romano-. La panchina dell'Argentina se l'è guadagnata sul campo. Ricordo che prima del mondiale ha vinto la Coppa America. Allenare Messi è di sicuro un vantaggio ma lo era stato anche per gli altri ct che non erano andati così avanti come lui. Ora mi auguro che vinca la finale domenica, io faccio il tifo per lui e per il 'Papu' Gomez anche lui mio giocatore all'Atalanta".