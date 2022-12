Qatar 2022: CR7, 'oggi è per il Portogallo e per tutti i nostri sogni, faremo di tutto'

Doha, 6 dic. - (Adnkronos) - "Oggi è per il Portogallo! Per i portoghesi! Per noi e per i nostri! Oggi è per tutti i sogni che ognuno di noi ha! Faremo di tutto". Così su Instagram la stella del Portogallo Cristiano Ronaldo a poche ore dall'ottavo di finale mondia...

Doha, 6 dic.

– (Adnkronos) – "Oggi è per il Portogallo! Per i portoghesi! Per noi e per i nostri! Oggi è per tutti i sogni che ognuno di noi ha! Faremo di tutto". Così su Instagram la stella del Portogallo Cristiano Ronaldo a poche ore dall'ottavo di finale mondiale contro la Svizzera in programma stasera alle ore 20. Per CR7 questa sarà l'occasione per segnare il primo gol in una fase a eliminazione diretta di una Coppa del Mondo.

Infatti, nonostante questa sia la sua quinta partecipazione a un Mondiale e abbia segnato complessivamente otto reti le sue gioie personali non sono mai andate oltre la fase a gironi.