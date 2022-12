Qatar 2022: ct Croazia, 'partita grandiosa, nessuno deve sottovalutarci'

Al Rayyan, 9 dic. - (Adnkronos) - "Complimenti ai ragazzi, in realtà non sono normali. La partita è stata grandiosa, dal primo all'ultimo minuto. Questa è la Croazia, abbiamo eliminato il grande favorito di questo torneo. Abbiamo giocato al meglio quando contava di pi&...

Al Rayyan, 9 dic.

– (Adnkronos) – "Complimenti ai ragazzi, in realtà non sono normali. La partita è stata grandiosa, dal primo all'ultimo minuto. Questa è la Croazia, abbiamo eliminato il grande favorito di questo torneo. Abbiamo giocato al meglio quando contava di più e ancora una volta abbiamo confermato che nessuno dovrebbe mai sottovalutarci". Così il ct della Croazia Zlatko Dalic dopo la vittoria ai rigori sul Brasile nei quarti di finale del mondiale di Qatar 2022.

"Come sempre, abbiamo mostrato orgoglio, fede e coraggio e andiamo avanti -aggiunge Dalic in conferenza stampa-. Abbiamo dato ancora una volta il massimo, questa è una vittoria per tutti noi. Affrontiamo la seconda semifinale consecutiva ai campionati del mondo e possiamo fare ancora molto. Sono davvero un uomo felice".