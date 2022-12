Qatar 2022: ct Portogallo, 'reazione CR7 non mi è piaciuta ma ora testa alla Svizzera'

Doha, 5 dic. - (Adnkronos) - Nonostante l'ottavo di finale in vista contro la Svizzera, per il Portogallo c'è ancora una coda di polemiche relativa all'ultima partita del girone contro la Corea del Sud, segnata dalla rabbia di Cristiano Ronaldo al momento della sostituzione a m...

– (Adnkronos) – Nonostante l'ottavo di finale in vista contro la Svizzera, per il Portogallo c'è ancora una coda di polemiche relativa all'ultima partita del girone contro la Corea del Sud, segnata dalla rabbia di Cristiano Ronaldo al momento della sostituzione a metà del secondo tempo. Un gesto che non è passato inosservato, tanto che il ct Fernando Santos ha 'tirato' le orecchie a CR7 in conferenza stampa: "Sono andato subito alle interviste – racconta – in campo non ho sentito niente, ero lontano e l'ho visto litigare con un giocatore coreano.

Poi ho rivisto le immagini e non mi è piaciuto per niente. Queste cose si risolvono in famiglia, adesso siamo tutti concentrati sulla Svizzera. Sarà una partita tremendamente difficile, molto dura, ma crediamo di poter vincere".

Il commissario tecnico portoghese ha parlato anche delle recenti voci di mercato che coinvolgono Ronaldo, secondo il quotidiano spagnolo Marca prossimo a vestire la maglia dell'Al-Nassr in Arabia Saudita: "Non ne abbiamo parlato, nemmeno lo sapevo – aggiunge Santos – In caso sarebbe una sua decisione, ma adesso è concentrato sul Mondiale e vuole aiutare la squadra".