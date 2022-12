Qatar 2022: Deschamps, 'Marocco forte non solo in difesa, sappiamo cosa ci aspetta'

Doha, 13 dic. - (Adnkronos) - "Il Marocco finora ha preso solo un gol, per di più su autorete, ma ciò non vuol dire che sia forte solo in difesa. Se fosse una squadra che pensa solo a 'distruggere' il gioco avversario non sarebbe arrivata in semifinale. Io dico che &egra...

– (Adnkronos) – "Il Marocco finora ha preso solo un gol, per di più su autorete, ma ciò non vuol dire che sia forte solo in difesa. Se fosse una squadra che pensa solo a 'distruggere' il gioco avversario non sarebbe arrivata in semifinale. Io dico che è una squadra molto ben organizzata in campo e che in avanti ha gente che sa rendersi pericolosa". Lo dice il ct della Francia Didier Deschamps alla vigilia della semifinale mondiale con il Marocco.

Domani, allo stadio Al-Bayt sono previsti circa trentamila marocchini che sosterranno la nazionale allenata da Regragui: "So bene che ci sarà un grande tifo per loro, so anche come questo appoggio sia molto rumoroso, è una certezza, il mio staff mi ha relazionato anche su questo. E' bene che i miei calciatori sappiano cosa li aspetta, ma per fortuna non sono i tifosi che segnano i gol. In ogni caso, siamo pronti per un certo tipo di atmosfera".